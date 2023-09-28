В Москве в рамках акции "День без турникетов" проведут специальные экскурсии

Желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские с 28 по 30 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить музеи, галереи и другие организации в рамках стартовавшей акции "День без турникетов", в программе также специальные экскурсии для предпринимателей и студентов.

По данным столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, всего с 2012 года в акции "День без турникетов" приняли участие более 400 тыс. человек, которые посетили около 700 площадок компаний-партнеров. Также было проведено свыше 5 тыс. экскурсий. В этот раз акция пройдет с 28 по 30 сентября, к ней присоединятся около 190 компаний-партнеров, включая более 29 новых площадок. В течение трех дней все желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские и многое другое. Кроме того, запланированы специальные экскурсии для предпринимателей и студентов.

Так, в акции впервые примут участие Музей городского хозяйства Москвы, НeadНunter, "Авито", группа компаний "Самолет", библиотека имени А. С. Пушкина, пожарно-спасательные части столицы, школа серфинга Surf Brothers, благотворительный фонд "Собаки, которые любят", благотворительная организация "Красный Крест". Традиционно можно будет посетить "Карамельную мануфактуру", киностудию "Союзмультфильм", центр "Космонавтика и авиация", панораму "Бородинская битва" и другие музеи.

"День без турникетов" - сервис по популяризации субъектов малого и среднего предпринимательства, который включает в себя профориентационную экосистему, посредством которой жители города знакомятся с деятельностью ведущих компаний столицы в формате экскурсий, видео-экскурсий, мастер-классов и интерактивов. Для компаний участие в программе проекта поможет представить себя и свою продукцию большему числу людей и других компаний, что позволит увеличить узнаваемость бренда и привлечь новых партнеров.