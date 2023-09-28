В "Фобосе" заявили, что бабье лето в Москве закончится к 1 октября

По словам ведущего сотрудника центра погоды Евгения Тишковца, в 2023 году в столице сентябрь стал четвертым летним месяцем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Теплая погода в Москве задержится еще на три дня, после чего в столицу придет настоящая октябрьская осень, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"У нас осталось три дня бабьего лета, после чего ожидается погружение в обычную октябрьскую осень. Теплый сентябрь передаст эстафету осени", - сказал он.

Тишковец отметил, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составила плюс 15 градусов, выпало 6 мм осадков (9%). "Рекорд - самый сухой сентябрь был в 1882 году - выпало 5 мм осадков. Самый теплый сентябрь - в 1847 году, было плюс 17 градусов в среднем. Плюс 15 градусов в этом году - это критериальное значение между летом и осенью. Сентябрь стал четвертым летним месяцем в 2023 году, но не рекордным", - сказал он.

По словам синоптика, в четверг в Москве будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до плюс 21-23 градусов, в области - до плюс 19-24 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.