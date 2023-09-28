28 сентября, 05:40

Путин направил телеграмму участникам и организаторам форума молодых предпринимателей

Президент отметил общие цели и стремления собравшихся

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума молодых предпринимателей, отметив общие цели и стремления собравшихся. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на открытии Всероссийского форума молодых предпринимателей. Сегодня во Владивостоке собрались по-настоящему яркие, увлеченные делом представители бизнес-сообщества из многих регионов России. Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны. Повестка нынешнего форума насыщенна и разнообразна", - говорится в сообщении.

Глава страны выразил уверенность, что форум пройдет в продуктивном ключе и предоставит участникам возможность обсудить перспективные идеи, а также найти партнеров для совместной работы.

Форум молодых предпринимателей проходит во Владивостоке с 28 сентября по 2 октября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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