В Москве заболеваемость ОРВИ и ковидом снизилась на 18%

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в этот сезон ОРВИ и COVID-19 в большинстве случаев протекают в форме обычной простуды

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась и на сегодняшний день соответствует стандартным показателям для этого времени года, с начала недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 уменьшилась на 18%. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С начала недели заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 29%, среди взрослых - на 7%. По COVID-19 ситуация также благоприятная: только за последние три дня мы фиксируем уменьшение количества заболевших на 5% среди взрослых и почти на 40% среди детей. В целом же с начала этой недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в столице снизилась на 18%", - сказала Ракова.

По словам заммэра, в этот сезон ОРВИ и COVID-19 в большинстве случаев протекают в форме обычной простуды.

Как сообщалось ранее, Москва планово готовит систему здравоохранения города к работе в осенне-зимний период. Для этого в городских поликлиниках разделяют потоки пациентов, выделяя отдельный прием больных ОРВИ, организовано ношение масок. Также в столице в плановом режиме разворачивают койки в медицинских учреждениях.