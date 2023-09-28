Воронежская область выплатит 120 тыс. рублей иностранцам-контрактникам в зоне СВО

Мера поддержки будет работать для военных, которые заключили контракты на территории региона в 2023 году

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области включат иностранных граждан в перечень участников специальной военной операции (СВО), которым выплатят 120 тыс. рублей при заключении контракта на территории региона в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным. Стали проводить выплаты и солдатам-срочникам из воронежских частей, кто подписал контракт на службу, а также эту выплату, кроме мобилизованных, стали получать и добровольцы. Сейчас, по моему поручению, в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году", - написал он.

Гусев отметил, что стоит задача обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто принял решение участвовать в СВО, поэтому в регионе приняли решение не делить бойцов на "своих" и "не своих".

В Воронежской области разработана трехлетняя программа реабилитации участников СВО и их семей, в том числе восстановление после тяжелых травм и диспансеризация в новом отделении на базе региональной клинической больницы №1. В программу входят меры социальной поддержки, психологическая реабилитация с привлечением членов семьи участника СВО и специалистов, трудоустройство вернувшихся из зоны спецоперации, оказание бесплатной юридической помощи, решение бытовых вопросов. Также действует программа поддержки их семей, например, бесплатное питание детям в школах, внеочередное оформление в детсады, бесплатный проезд в общественном городском транспорте, компенсация затрат на газификацию дома на общую сумму 100 тыс. рублей и т.д.