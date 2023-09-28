В Okko стал доступен документальный сериал "История российских компьютерных игр"

Проект был создан при поддержке Института развития интернета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый документальный сериал "История российских компьютерных игр" стал доступен в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"С 28 сентября в онлайн-кинотеатре Okko стартует оригинальный документальный сериал "История российских компьютерных игр". Проект создан при поддержке Института развития интернета", - рассказали в пресс-службе.

"История российских компьютерных игр" - оригинальный документальный сериал Okko о том, как появлялись и как создаются игры в России. В девяти сериях проекта представлены фрагменты интервью разработчиков, стоявших у истоков российского геймдева. Среди них создатель приставки "Денди" Виктор Савюк, Олег Медокс ("Штурмовик Ил-2"), Евгений Сотников (Color Lines), Владимир Кудр (игра "Корсары") и другие.

Съемки проекта проходили в пяти странах.

В июле 2023 года "История российских компьютерных игр" была признана самым ожидаемым документальным проектом и самым оригинальным документальным проектом по версии жюри первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.