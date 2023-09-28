На Ставрополье учредили медаль "За поддержку СВО"

Ежегодно ее смогут получить не более 30 человек

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья поддержали учреждение в регионе краевой медали "За поддержку СВО". Ежегодно награду смогут получить не более 30 человек, сообщила представитель губернатора региона в Думе Ставрополья Вера Можейко.

"Проект закона подготовлен в целях учреждения новой награды Ставропольского края - медали "За поддержку СВО". <…> В течение календарного года предусматривается награждение медалью не более 30 человек. При награждении медалью гражданам будет выплачиваться премия в размере 300 тыс. рублей", - сказала она, представляя законопроект в краевом парламенте.

Парламентарии поддержали внесение изменений в региональный закон "О наградах в Ставропольском крае". Награждать медалью будут отличившихся в ходе специальной военной операции бойцов, добровольцев и благотворителей, оказывающих помощь военнослужащим. Предусмотрено также вручение медали за проведение работ по восстановлению инфраструктуры Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

"У нас немало земляков, которые регулярно помогают новым регионам и их жителям, всячески поддерживают наших бойцов на передовой. Ставрополье участвует в восстановлении инфраструктуры Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Там трудятся многие ставропольские компании, сотни жителей края. Безусловно, эти усилия заслуживают самой высокой оценки", - цитирует председателя краевой Думы Николая Великданя управление парламента по информации и связям с общественностью.

Присвоение медали возможно и посмертно. В этом случае выплата премии не предусматривается.