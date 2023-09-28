Соцфонд и Минтруд готовят концепцию развития сети центров реабилитации до 2030 года

Председатель фонда Сергей Чирков сообщил, что в ведении организации находятся 12 центров реабилитации

СОЧИ. 28 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России совместно с министерством труда и социальной защиты готовит концепцию развития сети реабилитационных центров для пострадавших от профессиональных заболеваний и несчастных случаев до 2030 года. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков в интервью телеканалу "Россия-24" в ходе Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

"У нас в ведении находятся 12 центров реабилитации, эти центры <...> занимаются именно пострадавшими от профессиональных заболеваний и несчастных случаев. <…> Мы эти центры будем развивать, сейчас вместе с министерством труда готовим концепцию развития центров до 2030 года", - сказал он.

Чирков также рассказал об основных направлениях деятельности Соцфонда за прошедший год, среди которых приоритетом стала закупка средств индивидуальной защиты. "Больше 30% от общей суммы средств в прошлом году, например, было потрачено - 6,7 млрд рублей, и 2,7 млн людей получили такие средства защиты", - отметил он.

По словам главы Соцфонда, за прошедший год на проведение медосмотров для 2,7 млн работников с целью профилактики профессиональных заболеваний было выделено 4,5 млрд рублей. Также около 45 тыс. пенсионеров, работающих пенсионеров и работников, которые трудятся в опасных условиях, получили возможность пройти санаторно-курортное лечение, на эти цели было выделено 2,3 млрд рублей, добавил Чирков.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.