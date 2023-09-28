Парламентарии работают над законопроектом о психологической помощи

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию культуре Лилия Гумерова отметила важность комплексной работы в этой сфере и того, чтобы в школах и других учреждениях работали профессионалы высокого уровня

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сенаторы совместно с депутатами Госдумы и представителями Московского государственного университета (МГУ) работают над законопроектом о психологической помощи, чтобы поставить заслон для лжепсихологов, которые обманывают россиян и наносят вред их здоровью. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию культуре Лилия Гумерова.

"Мы с коллегами из МГУ, с коллегами из Госдумы ведем работу над тем, чтобы появился закон о психологической помощи. Потому что сейчас заглянуть в интернет, нажать кнопку, такие лжепсихологи появятся", - сказала сенатор на пресс-конференции.

По ее словам, мало того, что они "финансово обирают граждан ни за что, но иногда следствием работы таких психологов являются порушенные судьбы, покалеченное здоровье, сломленная психика". "Поэтому поставить заслон этому очень важно", - подчеркнула Гумерова.

Она также в целом отметила важность комплексной работы в этой сфере и того, чтобы в школах и других учреждениях работали профессионалы высокого уровня. Парламентарий привела в пример то, как четко выстроена психологическая служба в системе МЧС.