Череповец, Новокузнецк и Липецк стали победителями акции "Выбираю чистый воздух"

Всего в акции приняли участие 54 региона

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Победителями второй всероссийской акции "Выбираю чистый воздух" стали жители Череповца, Новокузнецка, Липецка, Челябинска и Магнитогорска. Всего участники акции в более чем 100 городах за четыре месяца пробежали, проехали на велосипедах и самокатах почти 1,3 млн "чистых" километров, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"Почему нужно снижать выбросы от личного автотранспорта, ведь, казалось бы, основной вкладчик это промышленность. Но промышленность выбрасывает выбросы на высоте 100, а то и 200 м, а личный транспорт выбрасывает в приземном слое загрязняющие вещества, как раз там, где дышим мы и наши дети каждый день. <…> За четыре месяца в акции приняли участие 54 региона. Жители из более чем 100 городов выбирали в качестве альтернативы бензиновому транспорту "чистый" способ передвижения. Общий охват акции составил более 40 млн человек. Мы рады, что наша акция нашла такой большой отклик у людей", - заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов.

Кроме того, отдельно за проведение самого массового события награжден Челябинск, там проходили самые масштабные марафоны, которые собирали тысячи горожан. Также беговой столицей признан Братск, велоцентром - Липецк, еще одна награда досталась Череповцу. За самый ответственный подход в организации награду получил Новокузнецк. В номинации "Популяризация акции среди молодежи" награда досталась школьникам Магнитогорска. Также в номинации отмечен вклад школьников города Стерлитамака, а награда за коммуникационную поддержку досталась Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Самые активные отдельные участники оказались в Череповце, Кемерове, Новокузнецке и Самаре, самые активные бегуны - в Череповце и Новокузнецке, самые активные велосипедисты - в Чите, Нижнем Тагиле и Липецке. Они получили велосипеды, самокаты и часы. При этом самым творческим участником акции признан клуб ходьбы "Движение" в Новокузнецке. Также самыми активными предприятиями признаны Магнитогорский металлургический комбинат, "Северсталь" и "Евраз ЗСМК".

В акции приняли участие жители из более чем сотни городов со всей России. Города организуют спортивные события в рамках экологической акции: массовые забеги, марафоны, фестивали, экологические уроки. Участникам предлагается отказаться от использования транспорта на бензиновом топливе и пользоваться альтернативными видами передвижения, например: бег, ходьба, велосипед. Далее необходимо замерить преодоленную дистанцию в километрах в любом фитнес-приложении и поделиться своим результатом в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #выбираючистыйвоздух. Все результаты идут в копилку городов, которые соревнуются в количестве "чистых" километров.

Об акции

II всероссийская акция "Выбираю чистый воздух" была запущена 27 мая на Х Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге. Одновременно с забегом в культурной столице акция запустилась во всех федеральных округах России - от Дальнего Востока до Кавказа. Масштабные экозабеги и велотуры прошли в ключевых регионах федерального проекта "Чистый воздух" - в Кузбассе, на Урале, в Сибири и Центральной части России.