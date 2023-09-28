Ивановская облдума ввела новые региональные выплаты для учителей

Вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по социальной политике Анатолий Буров сообщил, что для реализации закона в 2023 году потребуется выделить из областного бюджета 81 млн рублей

ИВАНОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Ивановская областная дума внесла изменения в региональный закон об образовании и ввела дополнительные выплаты для учителей - ежемесячную прибавку к зарплате в размере 3 тыс. рублей для классных руководителей в школах и кураторов групп в колледжах, а также ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех педагогов. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

"В регионе законодательно закреплены новые меры поддержки педагогов. Теперь кроме федеральной доплаты в 5 тыс. рублей классные руководители и кураторы групп в колледжах будут получать по 3 тыс. рублей из регионального бюджета. Также законом закрепляется ежегодная социальная выплата в размере 10 тыс. рублей, которую педагоги будут получать к началу нового учебного года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доплаты введены по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Председатель Ивановской облдумы Марина Дмитриева в ходе прошедшего в четверг заседания парламента, на котором были приняты эти изменения, рассказала, что только в школах Ивановской области стимулирующую выплату в 3 тыс. рублей будут получать более 4,5 тыс. преподавателей, что составляет 92% от их общего числа.

В свою очередь, вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по социальной политике Анатолий Буров сообщил, что для реализации закона в 2023 году потребуется выделить из областного бюджета 81 млн рублей, в 2024-2026 годах - по 384 млн рублей ежегодно.

В пресс-службе добавили, что по поручению губернатора в этом году впервые получат денежное поощрение в размере 30 тыс. рублей педагоги, которым присвоено звание "Почетный работник образования Ивановской области". При этом в 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, количество педагогов, удостоенных этого звания, вырастет в пять раз - с 10 до 50, отмечается в сообщении.