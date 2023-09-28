28 сентября, 13:14

Zoom грозит до 18 млн рублей штрафа за повторный отказ локализовать данные россиян

Видеосервис впервые оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение требования о локализации данных россиян в июле 2022 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве 12 октября рассмотрит протокол в отношении видеосервиса Zoom по делу о повторном отказе локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание назначено на 11:00 мск 12 октября", - сказал собеседник агентства. Zoom Video Communications Inc. вменяется ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России).

Компании грозит штраф в размере от 6 млн до 18 млн рублей.

Zoom впервые был оштрафован на 1 млн рублей за нарушение требования о локализации данных россиян в июле 2022 года. 

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