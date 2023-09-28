Свыше 24 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

От причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж", он проходит 800 м за 5 минут

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 24 тыс. человек воспользовались водными маршрутами Московской области с начала речной навигации в этом году, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала старта речной навигации в Подмосковье более 24 тыс. пассажиров воспользовалось водным транспортном. <…> С 1 мая маршрутом в Серпухове воспользовались более 6,6 тыс. пассажиров, в Лыткарине - более 14,1 тыс., а в Коломне - свыше 3,4 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж", он проходит 800 м за 5 минут. Работа маршрута продлится до 20 ноября.

В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка следует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута составляет 24 км, время в пути - 1,5 часа. От причала Серпухов до причала Сады всего 4 км - на это расстояние уходит около 40 минут на теплоходе "Зуша". Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

В министерстве напомнили, что оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".