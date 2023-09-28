28 сентября, 17:37,
обновлено 28 сентября, 17:46

Препараты из перечня жизненно важных подорожали в РФ в среднем на 1,9% с начала года

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это ниже инфляции

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подорожали в среднем на 1,9% с начала 2023 года, что ниже инфляции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня цена изменилась с начала года на 1,9% в среднем по жизненно важному списку. И хочу отметить, что это ниже уровня инфляции", - сказал он.

По словам Мурашко, стоимость препаратов из списка ЖНВЛП фиксированная. Цена на них меняется по определенным причинам, например, из-за удорожания компонентов для изготовления препаратов или смены технологии производства.

"Все препараты жизненно важного списка, они сегодня четко регулируются государством. Росздравнадзор осуществляет мониторинг цен. В случае завышения, можно обратиться туда, ну, и у нас действует система маркировки лекарственных препаратов, которая так же помогает для контроля цен", - добавил министр. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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