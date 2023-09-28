Препараты из перечня жизненно важных подорожали в РФ в среднем на 1,9% с начала года

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это ниже инфляции

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подорожали в среднем на 1,9% с начала 2023 года, что ниже инфляции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня цена изменилась с начала года на 1,9% в среднем по жизненно важному списку. И хочу отметить, что это ниже уровня инфляции", - сказал он.

По словам Мурашко, стоимость препаратов из списка ЖНВЛП фиксированная. Цена на них меняется по определенным причинам, например, из-за удорожания компонентов для изготовления препаратов или смены технологии производства.

"Все препараты жизненно важного списка, они сегодня четко регулируются государством. Росздравнадзор осуществляет мониторинг цен. В случае завышения, можно обратиться туда, ну, и у нас действует система маркировки лекарственных препаратов, которая так же помогает для контроля цен", - добавил министр.