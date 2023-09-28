Мурашко сообщил о получении всеми регионами вакцин от гриппа

По словам главы Минздрава РФ, у этих вакцин высокий уровень безопасности и эффективности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Противогриппозные вакцины поставили во все регионы России, у них высокий уровень безопасности и эффективности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Вакцины поставлены во все субъекты Российской Федерации. Это вакцины с обновленным антигенным составом, производятся несколькими отечественными производителями, высокий уровень безопасности и эффективности, антигенный состав, он подбирается ежегодно под прогнозируемый, циркулирующий состав вируса гриппа", - сказал Мурашко.

По словам министра, иммунитет после вакцинации формируется на протяжении четырех недель. Поэтому лучше начать вакцинироваться уже сейчас и завершить этот процесс в ближайшие неделю-две, добавил он. "Пациенты, которые имеют хронические заболевания, возрастные пациенты - мы рекомендуем [им] в добровольном порядке пройти вакцинацию против пневмококковой инфекции", - сказал Мурашко.

Кампанию по вакцинации запустили 11 сентября на площадке Восточного экономического форума. Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска. По данным ведомства, от гриппа привили более 18 млн россиян.