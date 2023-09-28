Ливанская полиция пресекла акцию протеста у посольства Азербайджана

Мероприятие было организовано местным филиалом партии "Дашнакцутюн" и приурочено к событиям в Нагорном Карабахе

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Массовая акция протеста армянской общественности прошла у посольства Азербайджана в Ливане, расположенного в районе Айн-Ар.

Как сообщил ТАСС один из очевидцев, мероприятие было организовано местным филиалом партии "Дашнакцутюн" и приурочено к событиям в Нагорном Карабахе. "Некоторые из участников акции вели себя агрессивно и стали бросать камни в сторону здания дипмиссии, - сказал он. - В ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом и оттеснила толпу от ограды посольства".

Ливанский политик, депутат парламента Агоп Пакрадунян заявил, что армянская общественность встревожена возобновлением кровопролития в Нагорном Карабахе. "Мы не можем оставаться безразличными к происходящему и требуем от Совета Безопасности ООН срочно вмешаться в события, чтобы остановить военные действия, в результате которых гибнут беззащитные граждане", - цитирует его ливанский телеканал MTV.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".