28 сентября, 18:45
Атака на Крымский мост

Крымский мост закрыли до утра 29 сентября

Движение приостановлено до 06:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Автомобильное движение на Крымском мосту временно закрыли до 06:00 29 сентября, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируется ограничение движения транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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