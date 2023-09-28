"Артек" принял 501 участника Всероссийского фестиваля ГТО для проведения финала

Фестиваль продлится до 6 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" принял 501 школьника из 63 регионов России, которые примут участие в финале VIII Всероссийского фестиваля ГТО на базе МДЦ, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

"В МДЦ "Артек" стартовал финал VIII Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций. Мероприятие собрало 501 обладателя золотых знаков отличия ГТО из 63 регионов страны. Фестиваль будет проходить с 28 сентября по 6 октября в рамках 11 профильной смены лагеря. Значкисты выступят в разных видах соревновательной программы: плавании, стрельбе из винтовки, беге на длинные и короткие дистанции, гибкости и других нормативах комплекса. Заработанные в результате состязаний очки определят победителя как в личном, так и общекомандном зачете", - рассказали в пресс-службе.

Также для участников финала проведут мастер-классы и тренинги по развитию креативности и коммуникативности. Для участия в образовательной программе в детский центр, в частности, приехал серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Артем Иванов.

Как уточнили в пресс-службе, на финальные соревнования участники попали благодаря муниципальным и региональным отборам, в которых приняли участие более 300 тыс. учащихся.

Мероприятия комплекса ГТО проходят по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", целью которого является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего числа жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом при содействии Министерства просвещения России.