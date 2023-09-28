Новгородская область будет сотрудничать с центром Алмазова в борьбе с болезнями сердца

Как сообщили в региональном правительстве, стороны запланировали различные мероприятия, обучение врачей и медперсонала и проведение диспансеризации населения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве вместе с дорожной картой по снижению смертности от болезней системы кровообращения (БСК) заключено между правительством Новгородской области и Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова. Его подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор медицинского центра, президент Российского кардиологического общества, заслуженный деятель науки РФ академик РАН Евгений Шляхто, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дорожной картой соглашения предусмотрены мероприятия, которые направлены на снижение доли хронических форм болезней системы кровообращения, обучение врачей и медперсонала, работающих с пациентами с БСК, повышение доли населения, прошедшего диспансеризацию, восполнение кадрового дефицита, повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с БСК", - отмечается в сообщении.

По словам Шляхто, в дорожной карте прописаны все мероприятия, задача которых сделать медпомощь целостной и интегративной. Это касается вопросов инфраструктуры, первичного звена, экстренной помощи, маршрутизации. Для того, чтобы во всех районах Новгородской области помощь людям с острым коронарным синдромом соответствовала лучшим практикам. "Мы видим, что в некоторых районах есть вопросы, связанные с доставкой, возможностями. Есть районы, где необходимы образовательные мероприятия, потому что пациенты поздно обращаются к врачу. Безусловно, прописаны вопросы с диагностикой, лечением и, самое главное, лекарственным обеспечением. Сегодня есть возможности лекарственного обеспечения. Нужно, чтобы пациенты участвовали в программах", - цитирует пресс-служба Шляхто.

По его словам, вопрос образования пациентов не менее важен, чем образование врачей. Активное участие пациентов в образовательных программах, выполнение рекомендаций врачей позволяет снизить количество больных с тяжелыми формами заболеваний. Также он отметил положительные результаты совместной работы с регионом, а именно - снижение смертности от болезней системы кровообращения.

"Этот документ о том, что нам надо серьезно поработать и с точки зрения цифровизации, и с точки зрения доступности услуг, обучения врачей и фельдшеров. Где-то специалисты центра будут участвовать в работе по диспансерному наблюдению. Мы посмотрим те районы, где наивысший уровень смертности. Это дополнительная, очень серьезная работа. Спасибо коллегам, что на нее согласились. У нас в прошлому году было снижение смертности, в этом году также наблюдается позитивная динамика. Важно, чтобы это было системно - это поможет сохранять жизни людей", - подчеркнул Никитин.

В 2022 году в Новгородской области была создана единая кардиологическая служба, а также система центров управления сердечно-сосудистыми рисками и единый кардиологический реестр пациентов с болезнями системы кровообращения.