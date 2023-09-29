В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на субботу - до плюс 9 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс шести градусов.