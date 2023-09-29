Психологи рекомендуют "информационный детокс" и йогу для борьбы со стрессом

Как считает директор Московской службы психологической помощи населению Андрей Сучков, также необходимы полноценный сон, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, общение с любимыми людьми, увлечения и хобби

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты Московской службы психологической помощи населению рекомендуют заняться йогой и медитацией, а также устроить себе информационную разгрузку, чтобы справиться со стрессом. Об этом сообщил ТАСС директор Московской службы психологической помощи населению, кандидат психологических наук Андрей Сучков.

"Негативные эмоции и стресс имеют накопительный эффект и могут отрицательно сказаться на нашем здоровье. Важно не замыкаться в себе и постараться найти те ресурсы, которые станут источником для восполнения сил. Полноценный сон, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, общение с любимыми людьми, время на увлечения и хобби, медитация, йога, спорт - простые, но очень важные и действенные способы поддержать и укрепить свое психоэмоциональное состояние. Также полезной практикой является информационный детокс - сокращение времени использования гаджетов и социальных сетей", - сказал Сучков в ответ на вопрос о том, какие рекомендации могут дать московские психологи, чтобы справиться со стрессом в связи с текущими событиями в мире.

Он подчеркнул, что нужно обращаться за помощью к психологу - чтобы выговориться, разобраться в своих чувствах и найти для себя новые точки опоры. В стрессовом состоянии важно сохранить самоконтроль и не поддаваться эмоциям. Нужно постараться сосредоточиться на своем дыхании и стабилизировать его - очень важно, чтобы кислород поступал в организм в достаточном объеме. "Также следует переключить внимание с внутренних ощущений на внешние взаимодействие - заведите беседу с другими людьми и поделитесь своими эмоциями, не стесняйтесь обращаться к окружающим, если вам требуется помощь. В экстренной ситуации старайтесь не поддаваться панике и соблюдать необходимые меры предосторожности", - добавил Сучков.

В поисках успокоения люди ищут помощи везде, в том числе и интернете, но там можно столкнуться с мошенниками и псевдоспециалистами, продолжил он, отметив, что не следует реагировать на предложения "быстрого и легкого" избавления от всех проблем, работа над своим ментальным благополучием требует определенного времени и усилий, осознанного подхода. Также важно интересоваться квалификацией специалиста, его профессиональным опытом и уровнем компетентности - не нужно опасаться таким образом "задеть чувства" психолога. "И, разумеется, подбирать специалиста следует в надежных организациях, используя достоверные источники информации - здесь ключевую роль имеет не яркая и привлекательная реклама, а наглядные профессиональные кейсы", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Психологическая служба

Сучков напомнил, что всегда можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи населению через горячую линию "051". В среднем туда поступает около 140 звонков в сутки. Если речь идет об очных консультациях, то количество обратившихся варьируется, и прежде всего это зависит от продолжительности сессии. Кому-то может потребоваться чуть больше времени на общение с психологом. "Прежде всего мы ориентируемся на качество оказания помощи человеку, и это очень важный принцип в нашей работе. Если говорить о статистике, то чаще всего к нам обращаются женщины в возрасте от 35 до 55 лет, их доля составляет 70-75% от всех обращений", - уточнил он.