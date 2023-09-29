В Московском регионе 29 сентября ожидается характерная для июля погода

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что в этот день может быть побит температурный рекорд 1900 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Температурный рекорд 1900 года может быть побит в пятницу в столичном регионе. Воздух в Москве и области прогреется до показателей климатической нормы июля, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такого тепла не было в Москве с 1900 года, сегодня либо повтор этого рекорда, когда было 23,3 градуса, либо есть шанс его побить, - сказал он. - Мы находимся во власти антициклона, который подарит нам еще один погожий день бабьего лета. Бабье лето выходит на своеобразный апогей, соответственно, много солнца, никаких осадков, юго-западный ветер 2-7 метра в секунду. В Москве - 22-24 градуса, в Подмосковье - 20-25 градусов. Это климатическая норма июля, такая температура должна быть в разгар лета".

По словам синоптика, суббота станет последним днем бабьего лета. Жителей столичного региона ждет солнечная погода без осадков с температурой 19-24 градуса.