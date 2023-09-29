Госавтоинспекция призвала пешеходов быть более внимательными на дорогах

В ведомстве отметили, что сокращение светового дня и погодные условия создают дополнительные риски для всех участников движения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция призывает пешеходов обратить особое внимание на характерные сезонные риски на дорогах. Об этом ТАСС рассказали в ГУОБДД МВД России.

"Наезды на пешеходов остаются одним из самых распространенных видов ДТП: на них приходится около трети всех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на дорогах страны. При этом примерно каждый третий наезд происходит из-за безответственного поведения самих пешеходов. Под безответственным поведением следует понимать не только прямые грубые нарушения ПДД пешеходами, как, например, переход на запрещающий сигнал светофора или выход на проезжую часть в неположенном месте, но и пренебрежение рекомендуемыми правилами безопасности - это отсутствие световозвращающих элементов на одежде, зонты и капюшоны, препятствующие обзорности проезжей части", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что сокращение светового дня и погодные условия создают дополнительные риски на дорогах для всех участников движения. В этих обстоятельствах необходимо быть особенно бдительными, неукоснительно следовать не только ПДД, но и рекомендуемым мерам безопасности.

"Согласно ПДД использование пешеходами световозвращающих элементов (СВЭ) обязательно при переходе дороги и движении по обочинам вне населенных пунктов. В остальных случаях оно носит рекомендательный характер. Однако следование этой рекомендации в шесть-восемь раз сокращает вероятность наезда на пешехода в условиях ограниченной видимости. Достаточно сказать, что в темное время суток при недостаточной видимости водитель способен различить пешехода без СВЭ с расстояния 25-50 м. Тогда как наличие световозвращателей увеличивает это расстояние от 150 до 200 м в ближнем свете фар, и до 350 м - в дальнем. Этого достаточно, чтобы водитель успел затормозить даже на скользком покрытии", - рассказали в Госавтоинспекции.

Также в ведомстве напомнили взрослым участникам дорожного движения о необходимости позаботиться о безопасности несовершеннолетних и пожилых пешеходов.

Кроме того, напомнили в Госавтоинспекции, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" по всей стране ведутся масштабные работы по обустройству современной инфраструктуры для пешеходов: строительство новых переходов, оснащение "зебр" подсветкой, установка заграждений, предотвращающих выход на проезжую часть в неположенных местах. При этом в Госавтоинспекции отметили, что грамотное и ответственное поведение всех участников дорожного движения остается важнейшим условием обеспечения безопасности на дорогах.