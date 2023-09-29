Учащиеся из Москвы смогут принять участие в фестивале "Звездные дети"

Заявки можно подать до 15 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Юные актеры, спортсмены, танцоры, музыканты и представители циркового искусства смогут показать свои таланты на XII Московском открытом фестивале-номинации "Звездные дети", сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Юных жителей столицы приглашают на XII Московский открытый фестиваль-номинацию "Звездные дети". Его организуют Московский центр воспитательных практик департамента образования и науки и Международная академия спорта Ирины Винер. Принять участие в ежегодном культурно-спортивном мероприятии могут представители театрального искусства, оригинального и циркового жанра, спортсмены, танцоры, музыканты в возрасте от пяти лет и старше как индивидуально, так и в составе команды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль состоит из отборочного и финального этапов, а также гала-спектакля. Заявки со ссылкой на видеозапись своего показательного выступления можно подать до 15 октября. В финале выступят учащиеся, успешно прошедшие первый этап конкурсного отбора. Победителей определит жюри, в состав которого войдут спортсмены, тренеры, авторитетные специалисты в области гимнастики, культуры, циркового, музыкального и хореографического искусства.

Завершится фестиваль 28 октября церемонией награждения и гала-спектаклем "Хрустальный башмачок" по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка". На одной сцене выступят участники фестиваля и знаменитые гимнастки, олимпийские чемпионки, чемпионки мира, Европы, России, артисты театра и балета. Мероприятие пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.