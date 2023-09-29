В Госдуме предложили оставлять старый номер паспорта при замене документа

Это не будет распространяться на случаи кражи или утери паспорта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился в кабмин РФ с предложением оставлять старый номер паспорта гражданина РФ при замене документа. Соответствующее письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 08.07.1997 №828, предусматривающее возможность для гражданина, за исключением случаев кражи или утраты, который сдает старый паспорт, получить новый с аналогичной нумерацией, датой и местом выдачи (присвоения номера), при этом указав на 18-19 странице паспорта по аналогии с внесением отметок о ранее выданных паспортах дату и место выдачи нового бумажного носителя. Данная новелла не распространяется на случаи кражи или утери паспорта", - говорится в письме.

Даванков указал в обращении, что для большинства граждан процедура замены паспорта является "обременительной", поскольку при изменении номера паспорта, даты и места его выдачи необходимо внести изменения в различные документы, а также проинформировать широкий круг организаций. Помимо этого, корректировки нужно вносить в личных кабинетах государственных онлайн-сервисов.

"Вместе с тем страховой номер индивидуального лицевого счета и индивидуальный номер налогоплательщика присваивается гражданину один раз в жизни и не подлежит замене даже в случае смены фамилии или имени. Регистрационные знаки на автотранспортные средства, полученные на один автомобиль, также можно переносить на новые машины", - отметил вице-спикер Госдумы.

По его мнению, инициатива позволит "значительно упростить" процедуру замены паспорта, "облегчит работу" с государственными онлайн-сервисами, а также "послужит очередным этапом" подготовки к переходу на цифровые паспорта.