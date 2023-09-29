29 сентября, 07:21,
обновлено 29 сентября, 07:25

Мурашко сообщил, что в России производятся 80% жизненно важных препаратов

Это является дополнительной гарантией будущей стабильности цен на лекарства, добавил глава Минздрава

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские фармкомпании производят 80% лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), это является дополнительной гарантией будущей стабильности цен на лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Поскольку 80% лекарственных препаратов производится в России из жизненно важного списка, это в общем такая дополнительная гарантия, что цены будут стабильными на лекарственные препараты", - сказал он.

В четверг Мурашко сообщил, что препараты из перечня ЖНВЛП с начала 2023 года подорожали в среднем на 1,9%, что ниже инфляции. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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