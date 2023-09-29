Павильоны "Здоровая Москва" закончат работу 30 сентября

Для каждого посетителя павильонов подбирается программа обследования в зависимости от пола, возраста, семейного анамнеза и наличия вредных привычек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" заканчивают свою работу в парках в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха. Последним днем в этом сезоне будет 30 сентября, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва", расположенных в зеленых локациях города, еще можно успеть. Пройти обследование можно в удобное время, быстро и без предварительной записи. Последним днем работы павильонов "Здоровая Москва" в этом сезоне будет 30 сентября. В дальнейшем проверить свой организм для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы и ряда других можно будет в городских поликлиниках", - говорится в сообщении.

В расширенную программу "Здоровой Москвы" входят более 11 исследований. Программа направлена на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и некоторых других. Для каждого посетителя павильонов подбирается программа обследования в зависимости от пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек. Если будут выявлены отклонения, то необходимые обследования проведут прямо в павильоне. Также врачи могут направить в городскую поликлинику для их проведения или на консультации к профильным специалистам других медорганизаций. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут также пройти в павильоне дополнительные исследования. Результаты проведенных манипуляций, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва" могут все совершеннолетние москвичи. Для этого понадобятся московский полис ОМС и паспорт.