Греф назвал экологическую ситуацию основной причиной проблемы беженцев

Как отметил глава Сбербанка, согласно прогнозу ученых, количество опасных природных катаклизмов вырастет к концу столетия в 20-30 раз

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 29 сентября. /ТАСС/. Основной причиной проблемы вынужденных переселенцев в мире является экологическая обстановка. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" на форуме "Эко Алтай. Нить природы".

"Если мы посмотрим на проблему беженцев и переселенцев в мире, то на самом деле генераторами этих событий являются никакие не военные действия, никакие [не] угрозы жизни и здоровью, а экологические последствия. На 2020 год насчитывалось порядка 300 млн экологических беженцев. Люди уехали из мест, непригодных для проживания. Это, конечно, колоссальная проблема, и климатические изменения будут продолжаться и вызывать цепные реакции", - сказал Греф.

По его словам, по прогнозу ученых, количество опасных природных катаклизмов вырастет к концу столетия в 20-30 раз. "Если за последние 50 лет было зарегистрировано около 12 тыс. такого рода явлений, от них погибли примерно 2 млн человек, ущерб составил $4,3 трлн, то если эту цифру умножить на 20-30, можно представить, что это будет означать с точки зрения влияния на экономику, на жизнь и здоровье людей, - подчеркнул он. - Это проблема комплексная, и она потребует очень серьезного внимания со стороны властей".

Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" проходит 29-30 сентября в Республике Алтай на территории всесезонного курорта "Манжерок". Организаторами форума выступают правительство республики, Фонд Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай". В рамках форума пройдут сессии, направленные на освещение важности тематики ноосферного развития, актуальных инновационных экологических инициатив, развития экологического туризма.