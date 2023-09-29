29 сентября, 08:48

В РГГУ открыли российско-бразильский центр

Он может стать базовой платформой для экспертного диалога ученых и подготовки специалистов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Международный российско-бразильский центр торжественно открыли в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия участвовал посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, отметивший значимость укрепления российско-бразильских связей в гуманитарной сфере.

Директор департамента международного сотрудничества Минобрнауки РФ Ксения Тринченко в свою очередь выразила надежду, что работа открывшегося центра будет "ощутимой и заметной" уже в 2024 году, когда Россия будет председательствовать в БРИКС. "С учетом новым партнеров, присоединившихся стран к этому объединению думаю, что здесь можно будет найти много новых возможностей для развития", - отметила она.

Предполагается, что Международный российско-бразильский центр РГГУ станет базовой платформой для экспертного диалога российских и бразильских ученых, а также для подготовки специалистов - политологов, антропологов, международников и регионалистов. 

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