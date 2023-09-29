Авиарейс Иркутск - Бангкок во второй раз задержали на 12 часов

Как сообщили в справочной аэропорта, его отложили до 05:00 30 сентября

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Задержанный 29 сентября рейс Иркутск - Бангкок вновь отложили на 12 часов, на этот раз до 05:00 (00:00 мск) 30 сентября. Об этом сообщили ТАСС в справочной иркутского аэропорта.

"Задержку продлили до 05:00 (00:00 мск) 30 сентября", - сказали в справочной.

Самолет должен был вылететь в 04:45 29 сентября (23:45 мск 28 сентября). Сначала рейс отложили до 17:00 (12:00 мск). В колл-центре авиакомпании S7 ТАСС сообщали, что перевозчик ждет от властей разрешения на вылет.

Это третья продолжительная задержка рейса из Иркутска в Таиланд за неделю. С 24 на 27 сентября перенесли вылет самолета авиакомпании "Икар" по маршруту Иркутск - Пхукет. Причинами стали болезнь второго пилота и неисправность судна. 25 сентября почти на семь часов задержали такой же рейс авиакомпании Azur Air по причине замены экипажа.