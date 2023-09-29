Минэкономразвития сообщило о приезде первых групп религиозного туризма из Индонезии в 2023

Их ожидают в декабре, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия в декабре примет первые туристические группы из Индонезии в рамках программы религиозного туризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

"Представитель [Минэкономразвития] в Индонезии Наталья Кучманова сообщила об уже ведущихся переговорах российских туроператоров с индонезийским турагентом, предоставляющим пакетные услуги религиозного туризма: до 300 человек ежемесячно могут посещать Россию на обратному пути из Мекки [после совершения хаджа и умры]. Первые группы планируется принять уже в декабре 2023 года", - сообщили в Минэкономразвития.

Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным 1 октября 2021 года, Министерство экономического развития РФ получило право иметь собственных представителей в 52 странах. Они могут осуществлять свои функции в составе российских торгпредств за рубежом, не входя в штат представительств.

Кандидаты на эту должность проходят согласование в Министерстве иностранных дел и в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. В числе необходимых требований - знание страны пребывания и опыт работы с ней.