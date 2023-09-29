На обеспечение общественного порядка планируют выделить более 3 трлн рублей до 2026 года

Об этом говорится в материалах к законопроекту о федеральном бюджете

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3 трлн рублей планируется выделить на реализацию госпрограммы"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в России до 2026 года. Об этом говорится в материалах к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", в 2024 году составят 1 001 322,5 млн рублей, в 2025 году - 1 020 445,5 млн рублей и в 2026 году - 1 057 029,9 млн рублей", - сказано в документе.

Там отмечается, что предусмотренные в законопроекте бюджетные ассигнования по сравнению с ранее утвержденными в 2024 году увеличены почти на 43 млрд рублей, в 2025 году - на 23,4 млрд, в 2026 году - на 26,5 млрд рублей.

Из материалов следует, что изменения обусловлены комплексом мероприятий "Предварительное следствие", в рамках которых сотрудникам органов предварительного следствия МВД России в 2024 году доплатят 3,3 млрд, в 2025 году - 3,5 млрд, а в 2026 году - 3,6 млрд рублей. По аналогичному комплексу "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел РФ" федеральным госслужащим территориальных органов МВД доплатят в 2024 году 9,1 млрд, в 2025 году - 9,4 млрд, а в 2026 году - 9,8 млрд рублей. При этом на создание территориальных органов в новых регионах в 2024 году потратят 23,8 млрд, в 2025 году - 27,3 млрд, а в 2026 году - почти 28,5 млрд рублей.

Также увеличить бюджетные ассигнования планируют по комплексам процессных мероприятий "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел РФ", "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел РФ", "Материально техническое и медицинское обеспечение органов внутренних дел РФ".