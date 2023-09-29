Доработанное заявление о продвижении русского языка представят главам государств СНГ

В проекте заявления отмечается важность сохранения и популяризации уникального языкового и историко-культурного наследия государств - участников Содружества

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Эксперты стран СНГ согласовали проект заявления глав государств Содружества о продвижении русского языка как языка межнационального общения, которое будет представлено лидерам государств. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Содружества по итогам заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта документа.

"Эксперты доработали и согласовали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

В проекте заявления отмечается важность сохранения и популяризации уникального языкового и историко-культурного наследия государств - участников СНГ, констатируется значимость русского языка в деле укрепления общего культурно-гуманитарного пространства Содружества. Также подтверждается приверженность использованию русского языка во взаимных контактах и на площадках международных организаций и форумов.

Во встрече с использованием видео-конференц-связи приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Ранее сообщалось, что заседание Совета глав государств СНГ запланировано на 13 октября в Бишкеке.