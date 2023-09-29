На Ставрополье создадут лабораторию аэрокосмического мониторинга пастбищ

Данные дистанционного зондирования помогут разработать рекомендации по повышению плодородия земли и восстановлению разрушающихся слоев почвы, рассказали в Ставропольском государственном аграрном университете

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Лабораторию аэрокосмического мониторинга сельскохозяйственных угодий создадут в Ставропольском государственном аграрном университете. По данным ученых, аэрокосмический мониторинг минимум на 25% повысит продуктивность пастбищ, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"С помощью дистанционного зондирования ученые смогут разработать дорожную карту по повышению плодородия пастбищных земель, восстановлению эрозийных участков и увеличению гумусового слоя. По предварительным расчетам, использование технологий аэрокосмического мониторинга позволит увеличить продуктивность пастбищ от 25% до 35%, а экономический эффект в масштабах страны может превысить 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Методику космического мониторинга пастбищ разработали ученые вуза. Ее апробировали и внедрили в нескольких хозяйствах Ставрополья и Алма-Атинского района Республики Казахстан. "Разработанная технология космического мониторинга пастбищ - еще один шаг по укреплению продовольственной безопасности Ставрополья и всей России. Методика наших ученых может быть использована во всех без исключения регионах страны", - цитирует пресс-служба ректора университета Владимира Ситникова.

По программе "Приоритет 2030" в вузе началось создание лаборатории аэрокосмического мониторинга сельхозугодий. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, площадка будет создана в 2024 году. Лаборатория позволит объединить возможности аэрокосмической техники и современных цифровых технологий для развития животноводческой отрасли. Ученые смогут создавать трехмерные модели местности, анализировать пастбища и прогнозировать биоразнообразие территорий для эффективного использования кормовых ресурсов.