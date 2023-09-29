Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами

Водитель взят под стражу

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Чешские полицейские задержали автофургон с белорусскими государственными регистрационными номерами, водитель которого перевозил в грузовом отсеке 33 нелегальных беженцев. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.

"Автофургон был остановлен полицией около 15:30 [16:30 мск] в ходе проведения выборочных проверок на 145 км скоростной автомагистрали номер один [связывает западные и восточные регионы Чехии] в краю Высочина. Он двигался [с востока] в сторону Праги. В грузовом отсеке в крайне неудовлетворительных условиях теснились 33 [нелегальных] беженца, включая одну женщину и троих детей", - сказала она.

Задержан водитель автофургона - 33-летний гражданин Белоруссии. Он был обвинен в контрабанде и организации незаконного проникновения иностранцев на территорию республики. Прокуратура распорядилась о его взятии под стражу. Согласно чешскому законодательству, в случае признания вины судом мужчине грозит до восьми лет заключения.