В МВД сообщили, что около 83% жителей новых регионов обратились за получением паспорта РФ

Для организации приема заявлений на выдачу паспортов в новых субъектах развернуто до 150 временных пунктов приема и выдачи документов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились за получением российского паспорта. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина РФ. В общей сложности, начиная с 2019 года, основной документ получили более 3 млн жителей новых регионов. Всего за получением паспорта обратились порядка 83% проживающих в них граждан", - сказала она.

Волк отметила, что для организации приема заявлений на выдачу паспортов в новых регионах развернуто до 150 временных пунктов приема и выдачи документов. Также для этих целей используются возможности выездных мобильных групп, мобильных пунктов и офисов для приема и выдачи документов гражданам, проживающим в отдаленных местностях, а также тяжелобольным, инвалидам и малоподвижным лицам.

В настоящее время на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей функционирует 28 регистрационно-экзаменационных подразделений, в том числе мобильный комплекс для оказания государственных услуг по линии ГИБДД. "На данный момент в подразделениях Госавтоинспекции новых субъектов РФ перерегистрировано более 277 тыс. транспортных средств, выдано более 363,5 тыс. российских водительских удостоверений", - добавила представитель ведомства. Волк пояснила, что организована работа по приему экзаменов на право управления автомобилями. В ДНР и ЛНР уже принято более 36,7 тыс. теоретических и практических экзаменов. Также этот процесс начался в Запорожской области и в ближайшее время начнется в Херсонской области.

В новых регионах подразделения МВД России приступили к практике приема заявлений на получение государственных услуг через портал госуслуг. "В частности, такая возможность реализована в 29 миграционных подразделениях на территории ДНР", - рассказала представитель ведомства.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.