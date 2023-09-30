Народный фронт провел автопробег ко Дню воссоединения ЛНР с Россией

Акция стартовала от мемориального комплекса "Острая могила"

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 человек, включая военнослужащих и представителей Республики Башкортостан, в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли участие в автопробеге ко Дню воссоединения ЛНР с Россией, организованном региональным исполком Народного фронта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального исполкома ОНФ в ЛНР Мария Белецкая.

"Более 20 человек, в том числе военнослужащие Вооруженных сил России, представители Республики Башкортостан, приняли участие в автопробеге Народного фронта, организованного к первой годовщине вхождения Луганской Народной Республики в состав России", - сказала она.

"30 сентября - это дата знаменательная. <…> И отметить это для тех, кто принимал участие в этом процессе, <…> это важно, значимо", - сообщил военнослужащий ВС РФ Иван Филипоненко, принявший участие в автопробеге.

Участник автопробега из Республики Башкортостан Алексей Сухов рассказал, что для него "большая честь оказаться на первом юбилее, на первом празднике Луганской Народной Республики воссоединения с Российской Федерацией".

Участники автопробега стартовали от мемориального комплекса "Острая могила" и проехали несколько десятков километров в направлении города Краснодона. Затем на площадке у Острой могилы они выстроили свои авто в слово "ЛНР" - символично в цвета триколора России.