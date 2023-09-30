30 сентября, 07:37

Более 1,6 млн жителей новых территорий России получили полисы ОМС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что работа идет штатно

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 млн жителей новых территорий России получили полисы обязательного медстрахования (ОМС), сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Красноярск.

"Задача - это интеграция системы ОМС и получение полисов для граждан новых субъектов. Сегодня уже более 1,6 млн человек получили эти полисы. Идет работа штатно. Это такой, своего рода, ключ доступа ко всей системе здравоохранения", - сказал Мурашко журналистам.

Он также отметил, что другой важной задачей для развития сферы здравоохранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - это развитие материально-технической базы: включение в программу онкологической помощи и при сердечно-сосудистых заболеваниях, поставка автотранспорта для парка скорой помощи и ремонт в медучреждениях.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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