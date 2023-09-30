В СКФО зафиксировали проблему износа жилищно-коммунальной инфраструктуры

В связи с этим главы трех пилотных субъектов (Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан) утвердили программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

ТАСС, 30 сентября. Износ жилищно-коммунальной инфраструктуры остается критической проблемой развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Для ее решения в трех республиках утверждены региональные программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики, говорится в постановлении правительства РФ "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие СКФО", размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Критической проблемой развития территорий СКФО остается износ жилищно-коммунальной инфраструктуры. По итогам анализа предприятий коммунального сектора выявлен ряд проблемных вопросов, в том числе заниженный уровень тарифов, низкая собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги, нарушение порядка учета имущества, большие потери в сетях и другое", - говорится в документе.

Отмечается, что в связи с этим главы трех пилотных субъектов СКФО (Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан) утвердили региональные программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"Реализация указанных региональных программ позволит обеспечить разработку и применение экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги в целях эффективного функционирования ресурсоснабжающих организаций на территориях Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания, а также повышение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги", - сказано в постановлении.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" утверждена постановлением правительства РФ. В ней отражены основные социально-экономические характеристики округа, приоритеты и цели государственной политики касательно округа, а также задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности в СКФО.