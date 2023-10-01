СМИ: более 300 тыс. человек наблюдали поднятие флага в 74-ю годовщину образования Китая

По данным газеты "Бэйцзин жибао", торжественная церемония в Пекине началась в 01:05 мск

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек собрались утром на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, чтобы увидеть церемонию поднятия государственного флага в 74-ю годовщину образования КНР. Об этом сообщила пекинская газета "Бэйцзин жибао".

По сведениям издания, люди начали прибывать к флагштоку еще в 20:00 в субботу (15:00 мск). Церемония началась через 10 часов, в 06:05 в воскресенье (01:05 мск).

На площади было немало молодежи, в том числе школьников и студентов. Военный оркестр сыграл "Оду Родине" композитора Ван Синя (1918-2007). Собравшиеся выкрикивали "Да здравствует Родина", "С днем рождения, [КНР]".

День образования КНР отмечается 1 октября. Это одна из важнейших дат в Китае, посвященная его государственной мощи и укреплению народной солидарности. Ежегодно в связи с праздником в стране объявляется неделя выходных.