1 октября, 06:38

В Кисловодске более 50 экипажей примут участие в гонке внедорожников

Акцию проведут в знак поддержки участников СВО

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Гонки внедорожников юга России соберут в Кисловодске 7 октября более 50 экипажей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Вновь Кисловодск становится центром такого зрелищного события, как трофи-спринт. Соревнования внедорожников пройдут на территории Нового озера 7 октября. Более 50 экипажей пройдут трофи-спринт под девизом "Кислоvодск za наших", - сказал Моисеев.

По его словам, это объединит профессионалов региона в знак поддержки участников СВО.

"Многие авто собраны вручную отечественными автолюбителями. Весь организационный сбор будет перечислен в городской фонд поддержки мобилизованных", - добавил глава курорта. 

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РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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