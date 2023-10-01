В Кисловодске более 50 экипажей примут участие в гонке внедорожников

Акцию проведут в знак поддержки участников СВО

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Гонки внедорожников юга России соберут в Кисловодске 7 октября более 50 экипажей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Вновь Кисловодск становится центром такого зрелищного события, как трофи-спринт. Соревнования внедорожников пройдут на территории Нового озера 7 октября. Более 50 экипажей пройдут трофи-спринт под девизом "Кислоvодск za наших", - сказал Моисеев.

По его словам, это объединит профессионалов региона в знак поддержки участников СВО.

"Многие авто собраны вручную отечественными автолюбителями. Весь организационный сбор будет перечислен в городской фонд поддержки мобилизованных", - добавил глава курорта.