1 октября, 06:46

В Москве выпустили карты "Тройка" в честь Года педагога

Их можно купить в кассах станций кольцевой линии метро

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка", посвященные Году педагога и наставника, выпустили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Этот год в России объявлен Годом педагога и наставника. Совместно с Минпросвещения России мы выпустили тематические карты "Тройка" накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с их профессиональным праздником и еще раз сказать им спасибо за работу и вклад в будущее наших детей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Лимитированные карты можно приобрести в кассах станций кольцевой линии метро. Выпуск карт совпадает со стартом Большой учительской недели - со 2 по 8 октября по всей стране пройдут акции и торжества, посвященные педагогам. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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