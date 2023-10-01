1 октября, 07:46

Адвокат главы LVMH назвала абсурдными обвинения в его адрес в отмывании денег

По словам Жаклин Лаффон, "операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и была проведена в соответствии с законами и при поддержке консультантов"

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Адвокат богатейшего человека Франции, президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy) Бернара Арно считает обвинения в возможном отмывании денег в его адрес абсурдными и необоснованными.

По словам адвоката Жаклин Лаффон, "обвинения столь же абсурдны, сколь и необоснованны". "Операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и была проведена в соответствии с законами и при поддержке консультантов", - заявила юрист агентству Bloomberg. Лаффон подчеркнула, что "безумия этих обвинений трудно не заметить".

Ранее газета Le Monde сообщила, что прокуратура Парижа расследует на предмет махинаций сделки с недвижимостью в Куршевеле, совершенные, как считает следствие, при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и Бернара Арно. По ее информации, расследование открыли после заявления в декабре 2022 года в прокуратуру Лиона от специализированного ведомства (Tracfin), которое увидело признаки отмывания денег в приобретении более 10 объектов недвижимости в Куршевеле в 2018 году, а затем их перепродаже. 

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