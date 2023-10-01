В Москве количество машин на прилегающих к D4 магистралях снизилось на 3-5%

По данным столичного департамента транспорта, шоссе Энтузиастов разгрузили примерно на 2,9 тыс. автомобилей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Количество машин в первые недели после открытия железнодорожной линии D4 (МЦД-4) на прилегающих магистралях снизилось на 3-5%, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 6,6 тыс. меньше авто стало на прилегающих к D4 магистралях после открытия диаметра. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что в первые недели число машин снизилось на 3-5%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что меньше машин стало на Шоссе Энтузиастов (на 2,9 тыс.), Киевском шоссе (на 1,8 тыс.), Боровском шоссе (на 1,3 тыс.), Носовихинском шоссе (на 0,6 тыс.)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября 2023 года открыли пассажирское движение по D4 в столице. Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.