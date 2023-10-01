Сентябрь в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков

По наблюдениям метеорологов, за месяц в осадкометры попало всего 6,1 мм осадков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сентябрь в Москве стал одним из самых теплых. Об этом сообщается на сайте проекта "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"Вот и ушел в историю сентябрь 2023 года, который в столице стал теплым и обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей", - говорится в сообщении.

За весь месяц в осадкометры попало всего 6,1 мм осадков, что сделало месяц самым сухим. История наблюдений за погодой велась на протяжении 144 лет.

Средняя температура сентября составила +15 градусов, что на 3,1 градуса выше нормы. Кроме того, самым теплым днем стало 1 сентября, когда температура воздуха прогрелась до +26,9 градуса.