Сентябрь в Прикамье стал самым теплым с 1957 года

В Перми температурный максимум составил +24,1 градуса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сентябрь в Пермском крае стал самым теплым за последние 66 лет, сообщили в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

"В Пермском крае средняя температура воздуха в сентябре составила от +10,8 градуса в Бисере до +14,6 градуса в Чайковском, что выше нормы на юге края на 3-3,5 градусов, а на севере на 4 градуса. Это самый теплый сентябрь в Пермском крае с 1957 года. На севере он занял второе место по теплу в истории наблюдений, а на юге и в Перми - третье (после 1957 и 1938 годов)", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года в отличие от двух предыдущих рекордных годов не было летней жары с температурой воздуха +27 градусов и выше, в Перми температурный максимум составил всего +24,1 градуса. Однако совсем не было похолоданий, температура воздуха лишь один раз опустилась ниже климатической нормы 20 сентября, когда во многих районах края были заморозки. Суточные рекорды максимальной температуры воздуха отмечены 24-25 сентября.

Месяц стал самым сухим в истории наблюдений в Чердыни, одном из древнейших городов Урала: выпало менее 15% от нормы осадков. В южной части края и в Перми ситуация с увлажнением была лучше за счет влияния зауральских циклонов в первой декаде. Однако засуха вернулась на юго-запад края, где за месяц выпало менее трети от нормы осадков. Специалисты отмечают, что сентябрь стал шестым подряд аномально засушливым месяцем в Пермском крае, что привело к беспрецедентному обмелению рек.

По данным ГИС-центра, сентябрь 2023 года был необычно теплым и сухим по всей северной половине Европейской территории России. Наибольшая положительная аномалия наблюдалась в Архангельской области и Республике Коми, где месяц был теплее нормы местами более чем на 4 градуса. Причиной такой аномалии стал мощный высотный гребень, протянувшийся от Центральной Европы до севера Западной Сибири, влияние которого сохранялось в течение всего месяца. Этот высотный гребень не пропускал холодный воздух из Арктики на континент, также он препятствовал формированию облачности и выпадению осадков.

В октябре, согласно среднесрочным прогнозам, атмосферная циркуляция резко изменится. На севере и северо-западе Европейской территории России будут преобладать высотные ложбины и ожидается регулярный заток прохладного воздуха с Баренцева моря. Октябрь прогнозируется холоднее нормы на северо-западе Европейской территории России и теплее нормы на юге. По данным специалистов, есть вероятность, что впервые за полгода в Пермском крае может выпасть достаточное количество осадков и завершится беспрецедентная засуха, которая началась с апреля. Пока, согласно среднесрочному прогнозу, средняя температура воздуха в октябре в Пермском крае ожидается около нормы и чуть выше нее, а количество осадков - от 100 до 150% от нормы.