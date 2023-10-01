В Петербурге заработала зона платной парковки на Крестовском острове

Жители острова и всего Петроградского района смогут оформить льготное парковочное разрешение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Зона платной парковки заработала на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале городского комитета по транспорту.

"Сегодня зона платной парковки заработала на Крестовском острове в Петроградском районе. На территории платной парковочной зоны №7818 "МО Чкаловский" появилось порядка 1 513 парковочных мест, из которых 160 - для инвалидов и перевозящих их лиц", - говорится в сообщении.

На 29 улицах Крестовского острова нанесено более 720 кв. м разметки, установлено 900 дорожных знаков, 20 паркоматов.

В комитете сказали, что для жителей Крестовского острова и всего Петроградского района возможно оформление льготного парковочного разрешения сроком действия от одного до трех лет и ценой 1,8 тыс. рублей в год. Разрешение действует на весь район. Для нерезидентов стоимость парковки составляет 100 рублей в час. С первой минуты второго часа действует поминутная оплата.

Зоны платной парковки в Петербурге

Зона платной парковки в Центральном районе начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, там организовали порядка 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября 2022 года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа №78". Обустроили более 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов.

С 1 июля 2023 года заработала зона платной парковки на 141 улице Петроградского района. В районе с учетом Крестовского острова для автовладельцев доступно около 11,5 тыс. машиномест.

С 1 ноября зона платной парковки заработает на Васильевском острове - на 118 улицах, включая Наличную. Парковка на дорогах от Наличной улицы в сторону намыва останется бесплатной.

По данным властей, доходы от эксплуатации зоны платной парковки Петербурга в 2023 году на сегодняшний день составляют более 3 млрд рублей. "Все эти средства поступили в городской бюджет и могут быть направлены на благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры и строительство социальных объектов", - добавили в комитете.