В "Фобосе" прогнозируют, что погода в октябре будет нестабильной

Как сообщается на сайте проекта "Метеовести", первый снег может выпасть уже в этом месяце

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Метеоусловия в октябре в столице ожидаются нестабильными, сообщается на сайте проекта "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"Стартовавший с долгожданных дождей октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первой половине октября температуры могут достигать +17...+19 градусов, а во второй половине ожидаются первые заморозки.

Кроме того, осадков будет намного больше чем в сентябре, не исключается и первый снег.