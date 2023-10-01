1 октября, 10:07

В "Фобосе" прогнозируют, что погода в октябре будет нестабильной

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Как сообщается на сайте проекта "Метеовести", первый снег может выпасть уже в этом месяце

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Метеоусловия в октябре в столице ожидаются нестабильными, сообщается на сайте проекта "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"Стартовавший с долгожданных дождей октябрь в Москве ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первой половине октября температуры могут достигать +17...+19 градусов, а во второй половине ожидаются первые заморозки.

Кроме того, осадков будет намного больше чем в сентябре, не исключается и первый снег. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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