В Москве увеличилось количество консультаций по земельно-имущественным вопросам

Показатель за летний сезон вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Количество бесплатных консультаций по земельно-имущественным вопросам для предпринимателей в Москве выросло летом в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес бизнеса к правовым аспектам использования объектов недвижимости - земельных участков и нежилых помещений. Этим летом в 1,5 раза выросло число бесплатных консультаций по земельно-имущественным вопросам для предпринимателей. В период с июня по август за разъяснениями обратилось свыше 8,7 тыс. представителей бизнеса, летом 2022 года - только более 5,8 тыс.", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что всего с начала года предприниматели получили более 24,3 тыс. консультаций по вопросам законности использования земельных участков и возведения на них строений. Также с начала года для представителей бизнеса провели 79 профилактических мероприятий, которые посетили более 7,7 тыс. человек. В пресс-службе добавили, что с 2019 года в городе действует информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости, который помогает бизнесу в земельно-имущественной отрасли, предоставляя разъяснения и рекомендации по различным темам, включая оформление и использование земельных участков, самовольное строительство, размещение летних кафе и другим.