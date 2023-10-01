СМИ: на северо-западе Ирана конфисковали 12 древних монет

Некоторые из них были отчеканены до нашей эры, сообщило агентство Fars

ТАСС, 1 октября. Правоохранительные службы исламской республики обнаружили и изъяли 12 старинных серебряных и медных монет в провинции Кум, некоторые из них были отчеканены до нашей эры. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, подразделения отдела по охране культурного наследия конфисковали 10 старинных серебряных монет, относящихся к ахеменидскому (705-330 до н.э.), парфянскому (246 до н.э. - 227 н.э.) и сасанидскому периодам (224-651), а также две медные монеты эпохи Сефевидов (1501-1722, 1729-1736).

Артефакты были переданы в Министерство туризма, культурного наследия и ремесел Ирана. В отношении подозреваемого, у которого хранились культурные ценности, начато следствие.